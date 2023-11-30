Reuters: США перенесли на наступний рік поставку Україні ракет великої дальності

Україна отримає свою першу велику партію ракетних бомб, адаптованих США для завдання ударів на відстань майже 160 км, у наступному році, пише агенція Reuters із посиланням дані Пентагону та джерела.



За даними джерела, поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще буде кілька місяців випробувань перед подальшою відправкою в Україну.



Представник Пентагону сказав, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки».



Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно із заявою Пентагону для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Виробництво вимагало матеріалів, наданих урядом, тому підписання контракту обмежило його початок, пише агентство.



Незважаючи на те, що в березні Росія заявила, що збила GLSDB, США не постачали Україні жодної «розумної бомби», сказав американський чиновник, і особа, знайома з цим питанням. Reuters не зміг визначити, чи постачала Києву це озброєння інша країна.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.