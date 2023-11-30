Британська розвідка припускає розгортання армією РФ нової дивізії на лівобережжі Херсонщини

Росія, ймовірно, вперше почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію на окупованій частині Херсонської області, повідомляє у твітері Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«З додаванням 104-ї дивізії кількість дивізій у бойовому розпорядженні Повітряно-десантних військ РФ збільшиться до п’яти. Нове формування, імовірно, буде погано навчене і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам «ВДВ». Майже напевно це буде предметом пильної уваги з боку російського генерала Михайла Теплинського, відповідального за Херсонський напрямок», – йдеться в повідомленні.

Про плани відновити 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію, яка з 1998 року була скорочена до розміру бригади, у серпні заявляв міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Раніше Інститут дослідження війни вказував на брак злагодженого командування російських військ на лівобережжі Херсонщини.

Генштаб ЗСУ каже, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження військам РФ.