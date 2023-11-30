ISW: брак злагодженого командування на лівобережжі Херсонщини «підриває бойовий дух» військ РФ

Інститут вивчення війни прокоментував заяви Генерального штабу ЗСУ про відмову 810-ї бригади морської піхоти Росії штурмувати українські позиції поблизу Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

У звіті від 29 листопада ISW цитує заяву представника Генштабу, за якою відмова російських морпіхів пов’язана з браком артилерійської координації, передачі тактичних розвідувальних даних та належної комунікації.

Як повідомили в Генштабі, мапи російських мінних полів засекречені, і російські командири належно не скоординувалися зі штурмовими підрозділами щодо розташування цих полів. Це, за повідомленнями, протягом останнього місяця призвело до 50 смертельних випадків у підрозділах 810-ї бригади морської піхоти.

«Ймовірна неспроможність Росії встановити злагоджену командну структуру серед військ, які захищають східний (лівий) берег Херсонської області продовжує підривати російський бойовий дух та бойові спроможності», – йдеться в звіті.

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Інститут вказує на те, що підрозділи 810-ї бригади прибули до району села Кринки на початку жовтня і перейняли відповідальність за цю ділянку у нещодавно створеної 18-ї загальновійськової армії після початку наземних операцій Сил оборони України в середині жовтня.

«Інцидент з мінними полями, про який повідомляється, свідчить про те, що командування 18-ї загальновійськової армії не передало відповідні тактичні деталі командуванню 810-ї бригади морської піхоти. Це означає, що російські командири вищого рівня, відповідальні за оборону східного берега, ще не виправили цей збій у координації», – зазначають аналітики.

Раніше в українській розвідці припустили, що російські війська будуть намагатися здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонщини

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони наразі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.