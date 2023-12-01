Понад 1 200 військових: українське командування повідомило про втрати Росії за добу

Російська армія втратила близько 1 280 людей особового складу за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в 330 040 військових.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

5 564 танки (+13)

10 372 бойові броньовані машини (+32)

7 931 артилерійську систему (+22)

912 реактивних систем залпового вогню (+2)

602 засоби протиповітряної оборони (+2)

323 літаки

324 гелікоптери

5 976 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+22)

1 567 крилатих ракет

22 кораблі і катери

1 підводний човен

10 399 автомобілів і автоцистерн (+38)

1 137 одиниць спеціальної техніки (+13)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

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