Понад 1 200 військових: українське командування повідомило про втрати Росії за добу

Російська армія втратила близько 1 280 людей особового складу за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.
Українське командування оцінює загальні втрати Росії в 330 040 військових.
Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:
- 5 564 танки (+13)
- 10 372 бойові броньовані машини (+32)
- 7 931 артилерійську систему (+22)
- 912 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 602 засоби протиповітряної оборони (+2)
- 323 літаки
- 324 гелікоптери
- 5 976 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+22)
- 1 567 крилатих ракет
- 22 кораблі і катери
- 1 підводний човен
- 10 399 автомобілів і автоцистерн (+38)
- 1 137 одиниць спеціальної техніки (+13)
Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.
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Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
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