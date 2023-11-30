Кліщіївки й Андріївки вже «не існує» – речник 3-ої ОШБр про руйнування в селах

Сіл Кліщіївка й Андріївка поблизу Бахмуту на Донеччині вже практично «не існує», заявив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
«Андріївка і Кліщіївка для військових важливі, тому що там є висоти, там є залізниця. Це – дуже важливий елемент для оборонних дій. І як плацдарми також важливі. Самих Кліщіївки, Андріївки – їх не існує. Там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи. Де-не-де залишилися підвали, але не більше», – сказав Бородін в коментарі проєкту Радіо Донбас.Реалії, відповідаючи на запитання про те, чи в цих населених пунктах залишилося щось ціле і чи допомагають вони тримати оборону.
Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, то, за словами Бородіна, «траси, які наразі слугують нам логістичними артеріями, вони (російські війська – ред.) до них не добралися навіть близько».
«Маю на увазі ті, що зараз актуальні, а не ті, що були актуальні під час утримання Бахмуту. Це по-перше. По-друге, так, треба розуміти, що постійно є отакий рух. І рух пов’язаний з чим – з тим, що інколи треба займати найбільш вигідні позиції відповідно до сил, засобів та загроз... Тим паче, з нашого боку, ну, я зараз не кажу про свою бригаду, а в цілому про наших суміжників, йдуть штурмові дії з нашого боку, і вони теж мають результати. Просто ці результати військові, тобто ніхто там не рахує ці посадки і не знає, хоча інколи умовні поле і три посадки важливіші, ніж населений пункт – на жаль, так, з точки зору військового сенсу, розумієте. З медійної точки зору більш важливі назви. Це треба не забувати», – додав він.
Останнім часом Росія активно штурмує не лише Авдіївку на Донеччині – важка ситуація і на Бахмутському напрямку, днями вона ще ускладнилася, свідчать зведення Генштабу ЗСУ, аналітики і військові з цієї ділянки фронту.
Спроби просуватись відразу на кількох ділянках фронту армія РФ не полишає з жовтня. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються відбити звільнені Кліщіївку й Андріївку, контратаками зупинити просування ЗСУ в районі Курдюмівки, а також посилюють тиск на північ від Бахмуту біля Берхівського водосховища.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
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Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
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