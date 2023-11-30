Кліщіївки й Андріївки вже «не існує» – речник 3-ої ОШБр про руйнування в селах

Сіл Кліщіївка й Андріївка поблизу Бахмуту на Донеччині вже практично «не існує», заявив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

«Андріївка і Кліщіївка для військових важливі, тому що там є висоти, там є залізниця. Це – дуже важливий елемент для оборонних дій. І як плацдарми також важливі. Самих Кліщіївки, Андріївки – їх не існує. Там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи. Де-не-де залишилися підвали, але не більше», – сказав Бородін в коментарі проєкту Радіо Донбас.Реалії, відповідаючи на запитання про те, чи в цих населених пунктах залишилося щось ціле і чи допомагають вони тримати оборону.

Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, то, за словами Бородіна, «траси, які наразі слугують нам логістичними артеріями, вони (російські війська – ред.) до них не добралися навіть близько».

«Маю на увазі ті, що зараз актуальні, а не ті, що були актуальні під час утримання Бахмуту. Це по-перше. По-друге, так, треба розуміти, що постійно є отакий рух. І рух пов’язаний з чим – з тим, що інколи треба займати найбільш вигідні позиції відповідно до сил, засобів та загроз... Тим паче, з нашого боку, ну, я зараз не кажу про свою бригаду, а в цілому про наших суміжників, йдуть штурмові дії з нашого боку, і вони теж мають результати. Просто ці результати військові, тобто ніхто там не рахує ці посадки і не знає, хоча інколи умовні поле і три посадки важливіші, ніж населений пункт – на жаль, так, з точки зору військового сенсу, розумієте. З медійної точки зору більш важливі назви. Це треба не забувати», – додав він.

Останнім часом Росія активно штурмує не лише Авдіївку на Донеччині – важка ситуація і на Бахмутському напрямку, днями вона ще ускладнилася, свідчать зведення Генштабу ЗСУ, аналітики і військові з цієї ділянки фронту.

Спроби просуватись відразу на кількох ділянках фронту армія РФ не полишає з жовтня. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються відбити звільнені Кліщіївку й Андріївку, контратаками зупинити просування ЗСУ в районі Курдюмівки, а також посилюють тиск на північ від Бахмуту біля Берхівського водосховища.