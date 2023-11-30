Росія штурмує під Бахмутом, захопила частину Хромового: деталі

Увечері 29 листопада проєкт DeepState повідомив, що армії Росії вдалося зайняти частину Хромового – це північно-західна околиця Бахмута.
«Інформація про повний контроль не відповідає дійсності», – зазначили аналітики.
Напередодні Міноборони РФ та російські «воєнкори» повідомили, що Росії нібито вдалося повністю відбити це село у Сил оборони України.
Пізніше DeepState у зведенні розкрив деталі: російські військові намагалися закріпитися на трасі, що веде до сусіднього Часового Яру – але українська артилерія не дала їм цього зробити.
Також, за даними Генштабу ЗСУ, Росія атакує поблизу Іванівського – там проходить велика траса на Костянтинівку. Ідуть бої і на південь від Бахмуту – навколо Кліщіївки та Андріївки. Росія вже підійшла до околиць першого села.
Загалом Генштаб наголосив на активізації війсь РФ на всій лінії фронту – всього вони здійснили понад сотню атак на позиції Сил оборони. Кількість атак зросла за рахунок Лиманського напрямку.
Новий наступ Росії на Бахмутському напрямку розпочався в середині листопада – про це тоді повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
DeepState припускав, що мета наступу Росії – вузловий для оборони Донбасу Часів Яр, який водночас є і панівною висотою та дорогою на Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівку.
Головні питання випуску:
Що змінить для ЗСУ довкола Бахмуту можлива втрата Хромового?
Чи можуть Сили оборони втратити відвойовані території навколо Бахмуту, якщо Росія переріже траси, що ведуть до міста?
І яка логіка у загостренні під Лиманом, яке влаштувала Росія?