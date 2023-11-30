Генштаб повідомляє про понад сотню бойових зіткнень на фронті за добу

Російські війська завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 листопада.

За даними штабу, за добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Ситуація на півночі суттєво не змінилася. Росія зберігає присутність військ у своїх прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках, де проводить «активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки».

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За зведенням, Сили оборони відбили:

сім російських атак на Куп’янському напрямку, біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині

24 атаки на Лиманському напрямку, в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки та Торського

чотири атаки поблизу Іванівського та Андріївки в районі Бахмута

22 атаки на Авдіївському напрямку, де російські війська за підтримки авіації «не полишають спроб оточити Авдіївку». Штаб повідомляє про безуспішні російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного та Первомайського

11 атак біля Красногорівки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

три атаки на південь від Пречистівки, Шахтарський напрямок

п’ять спроб російських військ відновити втрачене положення біля Роботиного та дев’ять атак північно-західніше на Запоріжжі

Українські війська «продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», а також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, додає штаб

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – йдеться в зведенні.

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Штаб звітує також про два удари авіації по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки, ще два – по зенітно-ракетних комплексах, а також про ракетні ураження низки військових цілей.

Раніше Інститут дослідження війни проаналізував повідомлення про те, що військові 810-ї бригади морської піхоти Росії відмовилися штурмувати українські позиції поблизу Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. На думку аналітиків, це вказує на брак злагодженого командування російських військ на лівобережжі Херсонщини.