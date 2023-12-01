Генштаб: Сили оборони відбили 24 атаки Росії на Бахмутському напрямку

За попередню добу на лінії фронту відбулося 28 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.

За зведенням, Сили оборони відбили сім атак російської армії на Куп’янському напрямку, де загарбники вели штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість атак в районах Серебрянського лісництва на Луганщині і ще шість – поблизу Торського на Донеччині.

«На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомляє штаб.

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Крім того, російські війська продовжують спроби оточити Авдіївку: біля неї, а також Степового, Новокалинового, Тоненького, Сєверного та Первомайського Донецької області українські сили відбили 20 атак. Ще 10 штурмових дій ЗСУ відбили в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

«На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області», – додає штаб.

За повідомленням, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

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Штаб звітує про загалом 11 ударів української авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, а також 17 ударів ракетних військ по російських військових цілях.

Ситуація на Бахмутському напрямку останніми днями ускладнилася, свідчать зведення Генштабу ЗСУ, аналітики та військові з цієї ділянки фронту. Напередодні проєкт DeepState повідомив, що російські сили взяли під контроль частину Хромового – селища впритул до Бахмуту з заходу.

За даними заступника командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, який працює на південь від Бахмута, Олексія Тарасенка, російські війська підтягнули туди свіжі резерви із добре навченим особовим складом. Внаслідок цього в них з’явилася можливість сконцентрувати «суттєві зусилля, сконцентрувати велику кількість боєприпасів для крупнокаліберної артилерії і FPV-дронів».