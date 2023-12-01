ISW: «воєнкори» в РФ скаржаться на бюрократію, що заважає використанню дронів на Херсонщині

Російські військові блогери стверджують, що військова бюрократія Росії перешкоджає використанню та придбанню безпілотників російськими військами, які діють на лівому березі Дніпра в Херсонської області – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 30 листопада.

Аналітики посилаються на заяви російського «військового блогера», який стверджує, що склади Міністерства оборони Росії для безпілотників різних типів та засобів радіоелектронної боротьби нібито заповнені, попри брак дронів у російських військах, які діють на лівому березі Херсонської області. За його твердженням, російські посадовці не зацікавлені в ознайомленні з заявками та оформленні документів для відправки нових безпілотників на передову.

«Інший відомий воєнкор окреслив сім відповідей, які російські підрозділи повинні надати командуванню, щоб зафіксувати знищення безпілотника та вимагати заміни, в тому числі підтвердження того, що безпілотник був знищений за нормальних погодних умов і що російські сили не використовували системи радіоелектронної боротьби під час знищення безпілотника», – йдеться в звіті.

Читайте також: Вбивця дронів: чому Залужний заговорив про РЕБ – та чим загрожує ЗСУ перевага Росії

ISW нагадує, що раніше повідомляв про скарги російських «воєнкорів» на різні проблеми серед підрозділів РФ, які діють на східному березі Херсонської області, але, за його спостереженнями, ці ймовірні проблеми не конче призводять до значних наслідків на полі бою.

Автори звіту також наводять слова засновника української компанії з виробництва дронів DroneSpace Максима Шеремета у матеріалі Forbes Україна від 29 листопада. Він оцінив виробництво FPV-дронів у Росії в близько 300 тисяч дронів на місяць – ушестеро більше, ніж показник приватних компаній в Україні.

Наразі в Україні існує близько 200 виробників робототехнічного обладнання. Більше 40 з них мають прямі контракти з Міністерством оборони (це цифра прем’єр-міністра Дениса Шмигаля).

У 2023 році держава витратила на них 40 мільярдів гривень. Також після численних звернень волонтерів уряд звільнив від ввізного мита запчастини і комплектуючі для БПЛА.