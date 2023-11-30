Росія під Бахмутом повернулась до тактики «ПВК Вагнер» – офіцер 5-ї ОШБр

Росія активно штурмує не лише Авдіївку – важка ситуація і на Бахмутському напрямку. Останніми днями вона ще ускладнилась, свідчать зведення Генштабу ЗСУ, аналітика ти військові з цієї ділянки фронту. Напередодні проєкт DeepState повідомив, що російські сили взяли під контроль частину Хромового – селища впритул до Бахмуту з заходу. Через Хромове проходить траса на Часів Яр, яку загарбники раніше намагалися перерізати.

Про ситуацію на Бахмутському напрямку, яку тактику тут зараз застосовує противник та як йому вдається просуватись – Радіо Донбас Реалії розповів старший лейтенант Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, чий підрозділ працює на південь від міста.

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– Олексіє, протягом останнього місяця агресор намагається розвернути атаки на всій лінії фронту на Сході одночасно. Наскільки противник посилився на вашій ділянці?

– Максимально посилився. Спостерігаємо, що противник підтягнув свіжі резерви із добре навченим особовим складом. Внаслідок цього у противника з’явилася можливість сконцентрувати на вузьких ділянках біля Бахмуту суттєві зусилля, сконцентрувати велику кількість боєприпасів для крупнокаліберної артилерії і FPV-дронів.

Унаслідок цього у противника є невеликі тактичні успіхи в нашій смузі. Наразі противник намагається знайти найбільш вразливі місця в нашій обороні, вже протягом двох-трьох тижнів на багатьох напрямках дуже інтенсивно атакує наші підрозділи.

Противник підтягнув свіжі резерви із добре навченим особовим складом

– Якщо порівнювати південний фланг Бахмуту, це Кліщіївка, і північний захід, де Росія намагається повернути позиції біля Богдановки – чим ці ділянки відрізняються? Крім того, з'явилась інформація, що противник зайняв частину Хромового.

– Знаю, що на північний захід від міста, в районі Хромового, Богданівки, у противника більший успіх, ніж на півдні. Я думаю, що противник діє там, де більш сильні його підрозділи і менш підготовлені наші частини.

Тому там, де на півдні смуга оборони 5-ї окремої штурмової бригади, 80-ї десантно-штурмової, противник майже не має успіхів, оскільки підрозділи досить ефективно ведуть оборону. Намагаються (російські сили – ред.) контратакувати на півночі, і на жаль, тут у противника більше успіхів. Зокрема через те, що було проведено ротацію деяких підрозділів Збройних сил: противник скористався цим моментом невизначеності і зміни підрозділів та мав локальний успіх.

– Стосовно Хромового. DeepState повідомив, що противник зайняв частину цього населеного пункту. У вас є якась інформація щодо цього?

– Я думаю, що можна довіряти DeepState. Наразі це не наша смуга відповідальності, тому я досить приблизно знаю обстановку північніше міста, але знаю, що там так само йдуть запеклі бої. Наші підрозділи намагаються закріпитися на нових рубежах і ведуть цілодобово стрілецькі бої, ближні бої. Противник наносить дуже масовані артилерійські удари і застосовує бомбардувальну авіацію.

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– Якщо говорити про ресурси противника, зрозуміло, що говорити про точну статистику ви не можете, але що з техніки вдавалося знищити, що можете коментувати?

– В першу чергу, це артилерія, міномети. Із більш екзотичних чи, скажімо так, більш суттєвих наших перемог – це новітні танки Т-90, а також радянські танки Т-80, засоби радіоелектронної боротьби, які дуже заважають нашій аеророзвідці, а її робота є дуже важливою для враження (цілей противника артилерією ЗСУ – ред.).

Також дуже важливими є враження розрахунків протитанкових керованих ракет [РФ], які не дають нормально пересуватися нашим підрозділам в ближньому тилу. Тому успіхи суттєві. По техніці противника постійно йде ураження, тому зараз він атакує виключно піхотними підрозділами – без застосування важкої техніки.

– А щодо дронів, військові на деяких напрямках зауважують, що сьогодні Росія використовує нову тактику – цілий рой із дронів. Як на Бахмутському напрямку, чи стикались з таким явищем?

– Насправді, це є часткова причина локального успіху противника. Якщо раніше перед піхотною атакою [РФ] відбувалась артилерійська підготовка, зараз ця підготовка має вигляд точкового враження позиції [Сил оборони] десятком або двома десятками FPV-дронів, які мають на кілька порядків вищу точність, ніж артилерійські постріли.

Наші підрозділи дуже просунулися в розвитку цих технологій. В принципі, обома сторонами використовується досить подібна тактика – тобто масове застосування FPV-дронів на одній вузькій ділянці фронту. Це дозволяє дуже ефективно знищувати вогневу позицію, і тоді вже піхотний підрозділ заходить майже без супротиву.

– Тобто акцент Росії під Бахмутом – це піхота?

– Безумовно, піхота. Бачимо, що противник повернувся до тактики, схожої на ту, що використовув у лютому 2023 року, коли працювали «вагнерівці». [Йдуть] зовсім малі групи, які дуже рішуче, автономно просуваються вперед, не рахуючись із втратами.

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– Ви згадали про «вагнерівців», а «Шторм Z» – ви бачили їх?

– Важко сказати. За перехопленнями противника, на ділянці відповідальності 5-ї бригади працював спецпідрозділ БАРС ахматівців. Безумовно, підрозділи «Шторм Z» тут присутні, судячи з даних розвідки, але безпосередньо, полоненими чи якимись достовірними даними, ми це не можемо підтвердити.

– Що би ви хотіли донести, ви і ваші побратими, до цивільних, – що зараз важливо?

– Що війна продовжується – війна ще складніша, ніж була раніше, і варто підтримувати Збройні сили так, як тільки це можливо. Той, хто не воює безпосередньо в лавах Збройних сил, повинен зробити для нашої перемоги все, що може, інакшими методами.

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