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Зеленський повідомив про відвідини передового командного пункту на Куп’янському напрямку

Президент повідомив, що зустрівся із військовими та вручив їм нагороди
Президент повідомив, що зустрівся із військовими та вручив їм нагороди

Президент Володимир Зеленський повідомив у четвер, що перебуває на Куп’янському напрямку в Херсонській області.

«Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини», – написав Зеленський у Telegram.

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку армія РФ вела штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де сили оборони відбили сім атак.

Напередодні Зеленський провів нараду на Одещині щодо захисту регіону.

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