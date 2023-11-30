СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі у справі про «розпалювання національної ворожнечі»

Служба безпеки України проводить обшуки на території Почаївської Успенської лаврі Української православної церкви (Московського патріархату) – про це відомство повідомило 30 листопада.

Обшуки проходять за участі Національної поліції та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Як пояснили у відомстві, обшуки проходять у межах кримінальної справи про ймовірне «розпалювання національної ворожнечі та ненависті» керівництвом Лаври.

«За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії», – йдеться в повідомленні СБУ.

Служба також посилається на результати експертизи, яку вона ініціювала і яка «підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть».

СБУ додає, що розслідування за статтею про порушення рівноправності громадян триває «для встановлення всіх обставин злочину».

УПЦ (МП) заявила вранці 30 листопада про «зачистку» приміщень Кременецької філії Почаївської духовної семінарії. Як стверджують в релігійній організації, поліція оточила Кременецький Миколаївський кафедральний собор на Тернопільщині, на території якого розміщується регентське училище, і змусила вихованок училища залишити приміщення.

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Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.