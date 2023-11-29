Суд продовжив дію обов’язків по запобіжному заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла (виправлено)

Новина виправлена. У початковій версії помилково йшлося про продовження домашнього арешту.

Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив на два місяці дію обов’язків по запобіжному заходу у вигляді застави для митрополита УПЦ (МП), колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя), повідомило Суспільне.

За повідомленням, до 29 січня 2024 року митрополит має з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з населеного пункту, носити електронний засіб контролю й утриматися від спілкування зі свідками і потерпілими.

У жовтні Служба безпеки України повідомила про завершення слідства і передачу до суду обвинувального акту щодо митрополита Павла у справі про «підривну діяльність проти України».

«За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йшлося в повідомленні СБУ.

У СБУ заявили: слідство встановило, що митрополит Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

«Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика», – заявили в СБУ.

Митрополит УПЦ (МП) Павло перебував під домашнім арештом після того, як у квітні у нього відбулися обшуки, а самому митрополитові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Петру Лебідю) із цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня, з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 мільйона гривень. 7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти після внесення застави в в розмірі 33,3 мільйона гривень.

Сам він назвав справу проти нього «політичною» і сказав, що «нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували».

За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.