СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

Служба безпеки України повідомила, що оголосила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, «який благословив рашистів на вбивства українців».

Як повідомили у пресслужбі відомства, СБУ і Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії Росії і заперечує воєнні злочини російських військ.

«За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії й одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України. Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, заявили в СБУ, Гундяєв «регулярно розповсюджує наративи Кремля» у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

«Зокрема, задокументовано, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України. Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України», – заявили у спецслужбі.

У СБУ уточнили, що Кирила підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;

планування, підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни.

За даними Служби безпеки, від початку повномасштабного вторгнення Росії за матеріалами спецслужби розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.