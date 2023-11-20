УПЦ (МП) зобов’язали звільнити Здвиженську церкву в Кам’янці-Подільському – Мінкульт

Громаду Української православної церкви (Московського патріархату) зобов’язали звільнити Здвиженську церкву в Кам’янці-Подільському, відповідне рішення остаточно підтвердив Північно-західний апеляційний господарський суд, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Сьогодні, 20 листопада 2023 року, Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Релігійної організації «Хрестовоздвиженська Українська Православна Церква», залишивши без змін рішення суду першої інстанції. Воно набрало законної сили», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Здвиженську церкву в Карвасарах (м. Кам’янець-Подільський) мають передати у власність Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

Верховна Рада 19 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.