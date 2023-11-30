Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року. Фото ілюстративне
Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року. Фото ілюстративне

Уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року, йдеться у повідомленні фінського уряду. Воно діяло останні 12 років: згідно з договором, Росія та Фінляндія спільно займалися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів.

Країни також домовлялися створювати умови для туризму, перевезень пасажирів та вантажів, у тому числі облаштовувати прикордонні пункти на кордоні.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією для тих, хто шукає притулок. За його словами, прийом заяв на надання притулку в країні буде відкритий лише в аеропортах та морських портах.

Фінляндія також встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, щоб уникнути нелегальної міграції.

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Лише у листопаді через східний кордон до цієї країни прибули понад 500 біженців з Іраку, Сирії, Сомалі. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.

Фінляндія тимчасово закриває усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фінляндія тимчасово закриває усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)

Прем’єр-міністр Петтері Орпо: мета уряду – «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію»

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG