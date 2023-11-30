Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.



Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року, йдеться у повідомленні фінського уряду. Воно діяло останні 12 років: згідно з договором, Росія та Фінляндія спільно займалися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів.

Країни також домовлялися створювати умови для туризму, перевезень пасажирів та вантажів, у тому числі облаштовувати прикордонні пункти на кордоні.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією для тих, хто шукає притулок. За його словами, прийом заяв на надання притулку в країні буде відкритий лише в аеропортах та морських портах.



Фінляндія також встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, щоб уникнути нелегальної міграції.

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Лише у листопаді через східний кордон до цієї країни прибули понад 500 біженців з Іраку, Сирії, Сомалі. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.