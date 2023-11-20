У Кремлі відреагували на закриття Фінляндією пунктів пропуску на кордоні з РФ

У Кремлі відреагували на закриття Фінляндією кількох пунктів пропуску на кордоні з Росією.



«Нічого, окрім глибокого жалю, це не викликає, тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж, ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівників цієї країни», – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



За його словами, прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право», а російські прикордонники «повністю дотримуються всіх своїх службових інструкцій».



«Якщо намагаються знайти якісь надумані причини, то знову ж таки ми тут не приймаємо такі звинувачення на нашу адресу», – додав він.

Пєсков каже, що Росія не приймає звинувачення фінської сторони щодо дій російських прикордонників.

18 листопада фінська влада закрила чотири переходи на південному сході країни. Гельсінкі звинувачує російську владу у допомозі мігрантам в перетині кордону задля заявки на притулок у країні ЄС.

Продовжували працювати чотири КПП на сході та північному сході на кордоні з російською Карелією та Мурманською областю. Громадяни Сомалі, Сирії, Іраку та інших країн після цього почали прибувати на прикордонний перехід «Вартіус», який тепер виявився найближчим до Санкт-Петербурга пунктом пропуску.

За повідомленням ЗМІ, влада Фінляндії найближчим часом може ухвалити рішення повністю закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією у зв’язку з напливом прохачів притулку з третіх країн. Це рішення може бути ухвалене вже у понеділок, а прикордонні переходи можуть закрити в ніч на середу.

Також для зміцнення кордону з РФ фінська сторона розпочала будівництво захисних споруд.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.