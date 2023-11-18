Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія закрила чотири пункти пропуску (Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала)на кордоні з Росією вранці суботи через різке зростання кількості мігрантів, яких російська влада пропускає без належних документів, передає агенція DPA та видання Yle.

Фінське прикордонне агентство повідомило про закриття чотирьох КПП на південному сході країни, що межуть з РФ. У регіоні відкритим залишиться лише один залізничний переїзд.

Гельсінкі звинувачує російську владу у допомозі мігрантам в перетині кордону задля заявки на притулок у країні ЄС. Тепер такі заяви про надання притулку розглядатимуться два прикордонні пости Салла і Вартіус, розташовані за сотні кілометрів на північ.

Кількість незадокументованих шукачів притулку на південному сході Фінляндії знову суттєво зросла. Влада за попередню добу називала цифру у 163 заяви, що вдвічі більше, ніж за весь попередній тиждень.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.

Для зміцнення кордону з РФ фінська сторона розпочала будівництво захисних споруд.