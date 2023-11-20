ЗМІ: Фінляндія найближчими днями може повністю закрити кордон із Росією

Влада Фінляндії найближчим часом може ухвалити рішення повністю закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією у зв’язку з напливом прохачів притулку з третіх країн. Про це пише фінська газета Iltalehti.



За даними видання, рішення може бути ухвалене вже у понеділок, а прикордонні переходи можуть закрити в ніч на середу.



18 листопада фінська влада закрила чотири переходи на південному сході країни. Продовжували працювати чотири КПП на сході та північному сході на кордоні з російською Карелією та Мурманською областю. Громадяни Сомалі, Сирії, Іраку та інших країн після цього почали прибувати на прикордонний перехід «Вартіус», який тепер виявився найближчим до Санкт-Петербурга пунктом пропуску.



Фінська влада вважає, що Росія причетна до транспортування прохачів притулку до фінського кордону. Після закриття південних прикордонних переходів фінська розвідка попереджала, що потенційні прохачі притулку вирушать з Карельського перешийка до Костамукші, за сотні кілометрів на північ, а звідти на перехід «Вартіус».

«На цей випадок було вирішено підготувати можливість закриття всього східного кордону, щоб Фінляндія дала зрозуміти Росії, що не приймає використання міграції як засіб тиску», – пише Iltalehti.



Офіційно про плани фінської влади повністю закрити кордон поки не повідомлялося.



Як пише проєкт Радіо Свобода – Север.Реалии, у Карелії розгорнули пункти тимчасового розміщення для мігрантів, які намагаються потрапити до Фінляндії через КПП «Вартіус». Деякі жителі Костомукші у соцмережах висловлюють побоювання щодо «сусідства з біженцями». За їхніми підрахунками, на кордоні зібралося вже понад 50 людей.



За словами начальника прикордонного переходу «Вартіус» Йоуко Кіннунена, його російські колеги прямо підштовхують іноземців до того, щоб вони вирушили на фінську КПП та попросили притулку. Російська сторона заперечує сприяння мігрантам у спробах перейти кордон.



Фінляндія обґрунтувала рішення закрити чотири прикордонні переходи насамперед міркуваннями безпеки. Спікер парламенту країни Юссі Галла-аго висловив припущення, що мігранти з країн Азії та Африки, які прибувають із Росії та просять у країні притулок, можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами та ПВК «Вагнер», які активно працюють в африканських країнах. З цією думкою, втім, у Гельсінкі не всі згодні. Як правило, проводяться паралелі із ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі два роки тому, коли за ймовірного сприяння білоруської влади в ЄС намагалися прорватися тисячі мігрантів.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.

Для зміцнення кордону з РФ фінська сторона розпочала будівництво захисних споруд.