Фінляндія закриє всі пункти перетину на кордоні з Росією, крім одного

Влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найбільш північного – про це заявив на пресконференції у середу прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. У четвер 23 листопада пропозиція має пройти затвердження в уряді.

Роботу продовжить лише КПП «Райа-Йоосеппі» (з російського боку – «Лотта»). Він розташований за 240 кілометрів від російського Мурманська.

Решта прикордонних переходів, які ще діють, закриються в ніч з 24 на 25 листопада, щонайменше до 23 грудня цього року.

Гельсінкі вважає, що російська влада потурає проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Про це заявила глава фінського МЗС Еліна Валтонен, повідомляє Reuters. Кремль ці звинувачення заперечує.

За словами міністра, за потреби Фінляндія готова повністю закрити кордон із Росією.

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Як повідомляє фінська медіакорпорація Yle, з початку листопада через кордон із Росією до Фінляндії приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн. У вихідні, після закриття прикордонних переходів на південному сході Фінляндії, через прикордонний перехід «Вартіус» до Фінляндії прибули загалом 83 прохачі притулку. 75 прохачів притулку прибули на КПП «Вартіус» та «Салла» сьогодні, в середу.

Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири з них на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн. Аналогічна міграційна криза вже мала місце у 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.