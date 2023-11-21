РФ шпигує за комунікацією у Фінляндії та інших країнах із допомогою військових супутників – ЗМІ

Росія відстежує комунікацію жителів Фінляндії та інших країн, використовуючи військовий супутник «Луч», повідомило фінське видання Yle з посиланням на звіт американського дослідницького центру CSIS та супутникову базу даних.

Повідомляється, що у серпні 2022 року російський супутник-шпигун з’явився за кілометр від супутника Intelsat 37e, послугами якого користуються, зокрема, країни НАТО. Це дозволило йому прослуховувати всі повідомлення, що надсилаються через супутник. «Луч» безперервно шпигував за Intelsat протягом 145 днів, пише видання. Для прослуховування радіохвиль Росія розробила спеціальну технологію.

Крім того, нещодавно супутник «Луч-2» перемістився до групи супутників, які використовуються західними країнами. Серед них – Eutelsat 3B, який, зокрема, використовує Yleisradio для трансляції спортивних передач та обміну новинами. За даними сайту Eutelsat, їхніми послугами користуються кілька країн. Компанія працює з авіакомпаніями та морськими судами, а також урядами різних країн. «Луч-2» з’явився всього за 400 м від супутника Eutelsat.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія, схоже, використовує свою відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, і ця тактика спрямована на дестабілізацію НАТО. В ISW зауважили, що Кремль, можливо, намагається створити умови в інформаційному просторі для дестабілізації країн НАТО біля російських кордонів і відволікати від війни в Україні.

За повідомленням ЗМІ, влада Фінляндії найближчим часом може ухвалити рішення повністю закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією у зв’язку з напливом прохачів притулку з третіх країн.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.