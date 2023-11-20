Москва висловила протест Фінляндії через закриття пунктів пропуску

Москва висловила офіційний протест Фінляндії через закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією.



«Російська сторона заявила протест у зв’язку із закриттям фінляндською владою пунктів пропуску, що найбільш активно використовувалися на російсько-фінському кордоні. Ухвалене Фінляндією рішення через ситуацію, що виникла з перетином кордону мігрантами для отримання притулку на території цієї країни і нібито усвідомленими діями Росії з організації таких потоків, є однозначно провокаційним і явно йде в руслі спроб ще більше загострити наші відносини», – йдеться у повідомленні МЗС РФ.



У дипломатичному відомстві РФ стверджують, що закриття пунктів пропуску порушує «права та інтереси десятків тисяч громадян» країн.



«Рішення було ухвалено поспішно, без будь-яких консультацій з російською стороною, які раніше були невід’ємною частиною співробітництва у питаннях забезпечення ефективного функціонування спільного кордону», – додають в російському МЗС.

18 листопада фінська влада закрила чотири переходи на південному сході країни. Гельсінкі стверджує, що російські прикордонники сприяють створенню кризової ситуації, пропускаючи людей до кордону без необхідних документів.

Продовжували працювати чотири КПП на сході та північному сході на кордоні з російською Карелією та Мурманською областю. Громадяни Сомалі, Сирії, Іраку та інших країн після цього почали прибувати на прикордонний перехід «Вартіус», який тепер виявився найближчим до Санкт-Петербурга пунктом пропуску.

У Кремлі, коментуючи закриття Фінляндією кількох пунктів пропуску, заявили про «русофобську позицію» і відкинули звинувачення фінської сторони щодо дій російських прикордонників.

За повідомленням ЗМІ, влада Фінляндії найближчим часом може ухвалити рішення повністю закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією у зв’язку з напливом прохачів притулку з третіх країн. Це рішення може бути ухвалене вже у понеділок, 20 листопада, а прикордонні переходи можуть закрити в ніч на середу.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.