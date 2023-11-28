Фінляндія тимчасово закриє всі переходи на кордоні з Росією – прем’єр-міністр

Уряд Фінляндії вирішив тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, зазначив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Yle.

Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію».

Глава уряду додав, що східний кордон буде закрито.

Очільниця Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Фінляндії Марі Рантанен уточнила, що на прикордонних переходах не можна буде подати заяву про надання притулку, однак це можна буде зробити в портах і аеропортах.

Орпо також наголосив на тому, що рішення про закриття східного кордону набуде чинності в четвер о 00:00 і буде чинним до 13 грудня.

Раніше, 22 листопада, влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найбільш північного.

Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири з них на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн. Аналогічна міграційна криза вже мала місце у 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.