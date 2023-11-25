«Росія поважає й розуміє силу»: спікер парламенту Фінляндії виступив українською у Раді

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго виступив на засіданні Верховної Ради, присвяченому 90-м роковинам Голодомору-геноциду.

Галла-аго нагадав, що його країна також стала «жертвою російських імперіалістичних амбіцій» в ході радянсько-фінської війни 1939–1940 років.

«Росія поважає й розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою. На початку, у перші дні війни, мало хто на Заході вірив, що Україна здатна протистояти російському наступові. Своєю героїчною боротьбою українці не лише заслужили на повагу всього цивілізованого світу, а також дали нам сміливість діяти», – сказав політик.

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Він визнав, що рішення про допомогу «ухвалюються надто повільно», але зрештою це відбувається. Галла-аго вказав на те, що Фінляндія надала Україні наразі 20 пакетів військової допомоги і буде підтримувати Київ «так довго, як треба».

Він також назвав великим розчаруванням те, що ментальність та характер російської держави не змінилися до сьогодні. На цьому наголошувала, виступаючи у Києві, і прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте:

«Росія змінювала свої назви, але не характер, не свої методи. І зараз, майже через 100 років, ми знову бачимо руйнівні дії Росії проти України, проти зерносховищ».

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував виступ Галла-аго, відзначивши його «блискучу» українську мову.

«Така повага та вишукане володіння мовою не залишили байдужим нікого», – додав він.

Голова фінського парламенту розповів, що працював в Україні 25 років тому в посольстві своєї країни.

Також він розповів про те, що відчув, яким є життя українців під час війни – з 2-ї ночі до 9-ї ранку фінський політик провів у бомбосховищі, поки російські війська обстрілювали Київ іранськими дронами Shahed.