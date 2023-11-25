Польща: в президентському палаці запалили свічку в пам’ять про жертв Голодомору в Україні

Офіс президента Польщі Анджея Дуди долучився до акції пам’яті жертв Голодомору – про це пресслужба заявила увечері 25 листопада. Канцелярія оприлюднила фотографію запаленої свічки.

«Як і щороку, вікно Президентського палацу було освітлено символічною свічкою, яка є знаком пам’яті жертв Великого голоду 1932–1933 років в Україні», – йдеться в коментарі.

Палац назвав Голодомор, який забрав життя мільйонів людей в Україні, «одним із найбільших злочинів комуністичної системи».

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Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні. День пам’яті традиційно відзначають в четверту суботу листопада, 25 листопада.

Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом. Мільйони українців загинули в результаті штучного голоду, який організував сталінський режим.

Вранці 25 листопада акція пам’яті жертвам Голодомору пройшла в столиці Польщі Варшаві. На православному цвинтарі, біля пам’ятника жертвам геноциду, зібралися місцеві українці, пластуни, а також посол України в Польщі Василь Зварич.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалюють свічки в пам’ять про убитих голодом. Український інститут національної пам’яті (УІНП) ініціював акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стала окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.