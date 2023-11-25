У Празі вшанували 90-ті роковини Голодомору: до акції долучилися представники влади Чехії

У столиці Чехії кілька десятків людей зібралися на Вацлавській площі, аби вшанувати 90-ту річницю Голодомору. В межах акції представники посольства України у Чехії виклали напис англійською «Holodomor 1923-33» запаленими лампадками.

«Зараз, як і 90 років тому, Україна веде боротьбу з російським агресором. Українці завжди перемагали. Ми хочемо дати сигнал всьому суспільству, щоб суспільство почуло нас, почуло нашу трагедію, яка була 90 років (тому – ред.), і допомогла нам у боротьбі з російським агресором», – сказав у коментарі Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий.

В межах акції провели церемонію запалювання свічок пам’яті жертв Голодомору, а також хвилиною мовчання, а також вшанували жертв хвилиною мовчання. Наприкінці акції учасники заспівали гімни України та Чехії.

До учасників акції також звернулися заступник голови Сенату Чехії Їржі Драгош, заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан та заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст. У своїх промовах чеські політики висловили солідарність із Україною, а також зазначили, що сьогодні Україна продовжує протистояти «стражданням, яким немає виправдання», які знову спричиняє Кремль.

Цього року День пам’яті жертв Голодоморів припав на 25 листопада. З цієї нагоди українці по всьому світу проводять акції вшанування пам’яті жертв штучного голоду 1932-1933 років.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалюють свічки в пам’ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП) ініціював акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стала окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.