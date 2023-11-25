У Харкові запалили сотню свічок на згадку про жертв Голодомору

У Харкові 25 листопада вшанували пам’ять жертв Голодомору. У 90-ту річницю на майдані Свободи учасники акції запалили сотню свічок, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Попри небезпеку обстрілів, на захід зібралися три десятки людей. За бажанням вони ділилися історіями своїх родин, які постраждали від Голодомору.

Рід Валентини Чернявської походить з Куп’янщини села Старовірівка. Її бабуся з двома дітьми врятувалася від голоду лише тому, що пішки дісталася Харкова.

Читайте також: «Свобода понад усе»: у Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору

«По це не можна забувати ніколи. Я за українську Україну. У німців є Німеччина, у французів є Франція. У нас є Україна, у нас іншої немає. І свою історію ми повинні знати такою, яка вона є», – упевнена пані Чернявська.

Під час акції співорганізатори також нагадали, що у 1933-1933 роки Харків був столицею Радянської України. А отже, фактично був столицею Голодомору.

«Я є онуком тих, хто пережив Голодомор, та правнуком тих, хто загинув. І наше покоління – воно вже виросло так, що воно навіть не пам’ятає. Багато хто навіть не знає про Голодомор нічого. Тобто російська пропаганда, вона все нівелює. І ці акції всі потрібні для того, щоб не занепадала пам’ять про ті події. Якщо ми виграємо цю війну, але програємо війну за пам’ять, воно знову все повториться», – розповів співорганізатор акції Борис Рєдін.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні. День пам’яті традиційно відзначають в четверту суботу листопада, 25 листопада.

Читайте також: Коли США визнають Голодомор геноцидом? Інтерв’ю із президентом СКУ Павлом Ґродом

Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом. Мільйони українців загинули у результаті штучного голоду, який організував сталінський режим.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам'ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП) ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.

Українська редакція Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році у Мюнхені, пробивалася через «залізну завісу» СРСР і розповідала правду про репресії, переслідування поетів, письменників, усіх інакомислячих – дисидентів. І про Голодомор.