«Свобода понад усе»: у Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору

У столиці Польщі, в 90-ті роковини Голодомору в Україні 1932-1933 років, люди зібрались на православному цвинтарі, біля пам’ятника жертвам геноциду, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Зі свічками і колосками пшениці сюди прийшли представники українського посольства, «пластуни» і звичайні українці. Спершу відбулося богослужіння в пам’ять про тих, хто помер голодною смертю, а потім до пам’ятника люди поклали лампадки та колоски з синьо-жовтими стрічками.

«Весь світ сьогодні бачить, що, на жаль, зло в той час не було належним чином покаране, тому воно сьогодні відродилося, в новій формі, але за сутністю таким ж злом як було тоді. Сьогодні Російська Федерація, як правонаступник Радянського союзу, як правонаступниця цього тоталітарного, жорсткого сталінського режиму знову вчиняє геноцид проти українського народу. Але ми сьогодні показуємо всьому світу, що свобода для нас понад усе. Воля і незалежність для нас понад усе і український народ мужньо сьогодні виборює незалежність, свободу, волю в нечесній боротьбі, яку проти нас розвʼязала РФ. Памʼять про жертви минулого надає нам наснаги діяти далі», – сказав під час заходу вшанування посол України у Польщі Василь Зварич.

«Сьогодні важливо стоячи на цьому місці, згадуючи ці мільйони людей, усвідомити потребу до кінця розвʼязати українське питання і ці зв’язки, цю пуповину, яка єднає Україну з Росією навіки відрізати. Тому сьогодні так потрібно нам всім бути з тими, хто стоїть на фронті, хто сьогодні захищає Україну ціною свого життя, свого здоров’я. З тими, які страждають сьогодні, з тими українськими сім’ями яких сини, чоловіки на фронті, бо це та сама боротьба», – зазначив голова Обʼєднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

На цвинтарі під час вшанування були мами з дітьми, а також учасники національної скаутської організації України «Пласт».

«Голодомор – це велика трагедія українського народу. Ми привели сюди дітей, щоб вони пам’ятали нашу історію. Ми маємо добре знати наше минуле, щоб правильно будувати наше майбутнє», – сказав Радіо Свобода пластун Богдан Садовий.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом. Мільйони українців загинули у результаті штучного голоду, який організував сталінський режим.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам'ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП) ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.

Українська редакція Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році у Мюнхені, пробивалася через «залізну завісу» СРСР і розповідала правду про репресії, переслідування поетів, письменників, усіх інакомислячих – дисидентів. І про Голодомор.