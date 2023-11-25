Шмигаль: Росія вивезла з України зерно вартістю в близько 1 мільярд доларів

Голод залишається для Росії «звичним інструментом геноциду», заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він заявив під час другого міжнародного саміту «Grain from Ukraine», який відбувся в Києві.

«Окупанти підготували технічні засоби, аби щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів. Пограбування України Росією продовжується й зараз», – сказав Шмигаль.

Читайте також: Докази умисної і спланованої крадіжки зерна з України увійдуть в подання до МКС проти РФ за злочин моріння голодом – автори нового звіту

За даними голови уряду, прогнозований урожай в Україні цього року становить 79 мільйонів тонн. Це на 10% більше за минулорічні показники. Раніше Шмигаль повідомляв, що на внутрішні потреби Україні вистачить 25% зерна, решту вона має експортувати.

Про факти незаконного вивезення Росією українського врожаю стало відомо після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зокрема, про це повідомляв проєкт Радіо Свобода «Схеми» в червні 2022 року.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.