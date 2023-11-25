ОП: ініціативу «Зерно з України» продовжили, на неї зібрали понад 100 мільйонів доларів

Роботу програми «Зерно з України» продовжили, на її потреби акумулювали понад 100 мільйонів доларів. Про це заявляє Офіс президента з посиланням на виступ Зеленського на пресконференції за підсумками саміту «Зерно з України» 25 листопада.

«Це наша спільна історична відповідальність – обмежити агресивний потенціал Росії, захистити наших людей, наші держави, допомогти іншим у світі, зокрема країнам Глобального Півдня, набути достатньої сили, щоб протистояти дестабілізації», – заявив він.

Згідно із заявою за підсумками міжнародного саміту «Зерно з України» 25 листопада, протягом першого року дії ініціативи до неї долучилися 34 країни та міжнародні організації – про це йдеться в заяві.

Учасники саміту вказують на те, що Україна є одним із провідних світових постачальників продовольства.

«У межах ініціативи «Зерно з України» понад 170 000 тонн українського зерна було доставлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Понад 25 країн пообіцяли виділити близько 220 мільйонів доларів США на підтримку цієї гуманітарної програми», – йдеться в тексті.

Учасники саміту вказують на те, що російська агресія посилила виклики продовольчій безпеці в усьому світі та загострила глобальну продовольчу кризу. Вони також закликали до «негайних міжнародних наслідків» для країн, які ставлять продовольчу безпеку під загрозу.

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Програму Grain From Ukraine ініціювала українська влада в листопаді 2022 року, на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу.