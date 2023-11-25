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ОП: ініціативу «Зерно з України» продовжили, на неї зібрали понад 100 мільйонів доларів

Учасники саміту вказують на те, що Україна є одним із провідних світових постачальників продовольства
Учасники саміту вказують на те, що Україна є одним із провідних світових постачальників продовольства

Роботу програми «Зерно з України» продовжили, на її потреби акумулювали понад 100 мільйонів доларів. Про це заявляє Офіс президента з посиланням на виступ Зеленського на пресконференції за підсумками саміту «Зерно з України» 25 листопада.

«Це наша спільна історична відповідальність – обмежити агресивний потенціал Росії, захистити наших людей, наші держави, допомогти іншим у світі, зокрема країнам Глобального Півдня, набути достатньої сили, щоб протистояти дестабілізації», – заявив він.

Згідно із заявою за підсумками міжнародного саміту «Зерно з України» 25 листопада, протягом першого року дії ініціативи до неї долучилися 34 країни та міжнародні організації – про це йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський (посередині) на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine. Київ, 25 листопада 2023 року
Президент України Володимир Зеленський (посередині) на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine. Київ, 25 листопада 2023 року

Учасники саміту вказують на те, що Україна є одним із провідних світових постачальників продовольства.

«У межах ініціативи «Зерно з України» понад 170 000 тонн українського зерна було доставлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Понад 25 країн пообіцяли виділити близько 220 мільйонів доларів США на підтримку цієї гуманітарної програми», – йдеться в тексті.

Учасники саміту вказують на те, що російська агресія посилила виклики продовольчій безпеці в усьому світі та загострила глобальну продовольчу кризу. Вони також закликали до «негайних міжнародних наслідків» для країн, які ставлять продовольчу безпеку під загрозу.

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Програму Grain From Ukraine ініціювала українська влада в листопаді 2022 року, на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу.

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