Україна отримує від партнерів техніку для супроводу кораблів із зерном у Чорному морі – президент

Коридор для експорту зерна з України працює, попри «різні виклики» – про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками другого саміту Grain from Ukraine 25 листопада.

«Що Росія може сьогодні зробити? Максимально блокувати цей коридор. Але я вважаю, що такого потужного впливу на цей коридор у неї на цього немає», – сказав він.

За словами Зеленського, Україна має домовленості щодо використання коридору з Болгарією, Румунією, Туреччиною, а також із Великою Британією – щодо страхування експорту цим шляхом.

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«Далі – в мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводу українцями на іншій техніці конвою. Нам передадуть і передають вже відповідні морські катери», – заявив президент.

Як зазначив голова держави, отримання Україною кораблів від партнерів для гарантування безпеки експорту зерна – «питання близького майбутнього».

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.