Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: говорили про допомогу та формулу миру

У суботу, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Швейцарської конфедерації Аленом Берсе, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував своєму швейцарському колезі за «вагому гуманітарну допомогу», надану Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Дякую за ваш візит. Це дуже сильний меседж для українців у всьому світі, що ви вирішили відвідати Україну в особливий день нашої історії для всіх наших родин – у 90-ті роковини Голодомору. Також дякую за вашу участь у сьогоднішній скорботній церемонії. Ми горді, що маємо таких партнерів, які взяли участь у церемонії в цей особливий день для нашої країни», – сказав він.

Президент України також висловив сподівання на «позитивне рішення» нового парламенту Швейцарії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Крім того, Зеленський відзначив важливість допомоги, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України.

Глава держави також «високо оцінив» роль Швейцарії у процесі гуманітарного розмінування, зокрема її готовність прийняти у 2024 році другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні.

Сторони обговорили й питання використання заморожених прибутків з активів Росії, а також прогрес в імплементації формули миру та участь у ньому Швейцарії.

Швейцарія історично дотримується нейтралітету. Після початку війни в Україні вона неодноразово відмовляла іншим європейським країнам, коли вони просили дозволити передачу Києву зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Але в червні 2023 року парламент країни вирішив, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «поділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни.