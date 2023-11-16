Швейцарія підтримує створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Швейцарія заявила про приєднання до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомляє департамент закордонних справ країни (EDA).

«Швейцарія виступає за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Сьогодні на зустрічі в Берліні вона оголосила, що приєднується до ключової групи країн, які підтримують створення такого суду. Швейцарія переконана, що злочин агресії, вчинений проти України, не повинен залишитися безкарним», – зазначили в зовнішньополітичному відомстві Швейцарії.

Дипломати зауважують, що країни, які підтримують створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців об'єднані в «основну групу». Вони спільно працюють над рішеннями щодо трибуналу, зокрема, його формату, місця розташування та методів роботи.



Наразі ініціативу підтримують 38 країн, включаючи Францію, Німеччину, Норвегію, Гватемалу, Японію та Канаду. Швейцарія офіційно приєдналася до цієї основної групи на зустрічі 16 листопада 2023 року в Берліні.

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За оцінкою EDA, успіх спецтрибуналу залежить від наступних факторів: має бути вбудований у багатосторонню структуру, користуватися широкою міжнародною підтримкою і доповнювати існуючі механізми, зокрема Міжнародний кримінальний суд (МКС). Він також повинен мати міцну правову основу і відповідати міжнародним нормам і стандартам.

На початку січня цього року Україна закликала світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.