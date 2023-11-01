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Швейцарія продовжила захист для біженців з України до березня 2025 року

Федеральний уряд Швейцарії вперше ухвалив рішення надати українським біженцям захисний статус навесні 2022 року
Федеральний уряд Швейцарії вперше ухвалив рішення надати українським біженцям захисний статус навесні 2022 року

Біженці з України користуватимуться захистом у Швейцарії до березня 2025 року, повідомив уряд федерації 1 листопада.

Рішення пояснили тим, що ситуація в Україні «як очікується, не зміниться найближчим часом».

«Федеральна рада відтак вирішила на засіданні 1 листопада не скасовувати захисний статус S для біженців із України до 4 березня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Рішення щодо захисного статусу залишиться чинним, якщо ситуація не зміниться «фундаментальним чином».

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Водночас уряд вперше поставив за мету інтегрувати мігрантів в ринок праці: до кінця 2024 року 40% працездатних людей зі статусом захисту S повинні працювати.

«Промоція інтеграції в ринок праці не лише знижує видатки на соціальні виплати. Завдяки інтеграційним заходам, освіті та оплачуваній роботі українські біженці також можуть і повинні бути соціально інтегрованими та підтримувати та розвивати свої навички з метою повернення додому в майбутньому», – заявляють в уряді.

Федеральний уряд Швейцарії вперше ухвалив рішення надати українським біженцям захисний статус навесні 2022 року. Його подовжили в листопаді 2022 року. За даними уряду, на кінець жовтня 2023 року близько 66 тисяч українців у цій країні мають захисний статус S.

«Так, я хочу у вас вчитись»: українська біженка вступила до шведського вишу
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«Так, я хочу у вас вчитись»: українська біженка вступила до шведського вишу

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