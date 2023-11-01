Швейцарія продовжила захист для біженців з України до березня 2025 року

Біженці з України користуватимуться захистом у Швейцарії до березня 2025 року, повідомив уряд федерації 1 листопада.

Рішення пояснили тим, що ситуація в Україні «як очікується, не зміниться найближчим часом».

«Федеральна рада відтак вирішила на засіданні 1 листопада не скасовувати захисний статус S для біженців із України до 4 березня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Рішення щодо захисного статусу залишиться чинним, якщо ситуація не зміниться «фундаментальним чином».

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Водночас уряд вперше поставив за мету інтегрувати мігрантів в ринок праці: до кінця 2024 року 40% працездатних людей зі статусом захисту S повинні працювати.

«Промоція інтеграції в ринок праці не лише знижує видатки на соціальні виплати. Завдяки інтеграційним заходам, освіті та оплачуваній роботі українські біженці також можуть і повинні бути соціально інтегрованими та підтримувати та розвивати свої навички з метою повернення додому в майбутньому», – заявляють в уряді.

Федеральний уряд Швейцарії вперше ухвалив рішення надати українським біженцям захисний статус навесні 2022 року. Його подовжили в листопаді 2022 року. За даними уряду, на кінець жовтня 2023 року близько 66 тисяч українців у цій країні мають захисний статус S.