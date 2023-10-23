На виборах у Швейцарії перемогу здобула права партія

На виборах до федерального парламенту Швейцарії, які пройшли в неділю, перемогу здобула права Швейцарська народна партія. Вона й до виборів мала у нижній палаті парламенту найбільшу фракцію. За підсумками голосування кількість її депутатів збільшиться ще на 9 – їх буде 62 із 200.

Партія виступала під гаслами обмеження імміграції та суворого дотримання нейтралітету. Крім іншого, вона проти постачання зброї Україні та видачі дозволу іншим країнам на реекспорт – постачання Києву закупленої у Швейцарії зброї.



На виборах також успіху досягли соціал-демократи – друга за чисельністю партія. Натомість парламентська фракція опозиційних «Зелених» зменшиться – вони втратили 4% голосів, порівняно з попередніми виборами 2019 року.



Склад уряду Швейцарії, ймовірно, не зміниться – за давньою політичною традицією, його формують чотири партії. Багато питань країни вирішуються на загальнонаціональних чи місцевих референдумах.

