Проросійські користувачі дискредитують українських біженців у соцмережах – ІМІ

Проросійські користувачі соціальних мереж дискредитують біженців з України, поширюючи наративи російської пропаганди. Про це за результатами дослідження дописів у мережах Facebook, Telegram та YouTube написав Інститут масової інформації.

Пропагандистські наративи поширюються через дописи в групах допомоги українцям за кордоном, у повідомленнях, відео та коментарях до них у соцмережах. Це спільноти у фейсбуці («SOS! Допомога українцям! Допоможемо разом! Тримісто і околиці», «Ukrainian Canadians | Українці Канади», «Мост: группа помощи украинским беженцам» тощо), телеграм-канали ««Інфодопомога.ЄС», «Українці в ЄС», «Работа в Германии», «Українці в Німеччині», «Помощь украинцам в Германии»», а також коментарі під роликами в YouTube.

Найчастіше російські наративи просувають у групах допомоги українцям у Німеччині, оскільки в цій країні наразі проживає найбільша кількість українських шукачів притулку.

Для ретрансляції пропаганди у соцмережах залучають, зокрема, русифікованих нащадків етнічних німців, які впродовж останніх десятиліть повернулися до Німеччини та нібито проросійських українців, які анонімно пишуть із провокативним змістом.

Проти українців найчастіше використовуються твердження, нібито біженці не хочуть працювати, а лише паразитують на соціальній системі, подорожують із країни до країни в пошуках більших соцвиплат, виїжджають з умовно безпечних регіонів України заради грошей, які вони можуть отримати у статусі шукачів притулку за кордоном та інші.

Як встановило дослідження, поширення проросійських наративів має на меті сформувати у жителів країн ЄС негативне ставлення до українців, а також домогтися припинення чи скорочення обсягів західної допомоги Україні.