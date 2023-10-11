«Українські голоси»: як у Брюсселі біженці допомагають одне одному

Люди приходять сюди на персональні консультації із психологом чи асистентом з питань бельгійської медицини. Робота, житло і особливості цієї країни – це ключові питання, з якими звертаються українці. Також тут створені умови для дозвілля молоді і дітей. У Центрі, крім того, опановують курси з вивчення мови. Керують організацією переважно українці. Частина з них працевлаштована, інші ж: допомагають на волонтерських засадах.

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