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Українські діти підростають у Чорногорії

Сім'я приїхала до Чорногорії на початку великого російського вторгнення в Україну, тому що її чоловік Костянтин – інженер-будівельник – отримав там роботу
Сім'я приїхала до Чорногорії на початку великого російського вторгнення в Україну, тому що її чоловік Костянтин – інженер-будівельник – отримав там роботу

Сім'я Альони Ковриги та Костянтина Іванова з України, яка складається з семи осіб, назавжди пов'язала себе з Чорногорією народженням доньки.

Шестимісячна Марія, їхня п'ята дитина, росте в тимчасовому будинку з батьками, братами і сестрами в Сутоморе, біля міста Бар, що на півдні Чорногорії. У цьому прибережному містечку вони чекають на закінчення війни в Україні, щоб повернутися до Дніпра.

Завдяки дитині я познайомилася тут із багатьма людьми
Альона Коврига

«Завдяки дитині я познайомилася тут із багатьма людьми, бо всі підходять приголубити її, запитують, як її звати, тож моя чорногорська мова за останні пів року значно покращилася», – з посмішкою розповідає Альона Коврига.

Її сім'я приїхала до Чорногорії на початку великого російського вторгнення в Україну, тому що її чоловік Костянтин Іванов – інженер-будівельник – отримав там роботу на три місяці. Після цього вони планували швидко повернутися до Дніпра. Але війна тільки розпалювалася, і з кожним місяцем надії на швидке повернення танули. Так Альона народила в Барі.

Біженка каже, що народжувати дитину в чужій країні не було травматично. Однак зазначає, що, на відміну від України, де лікар уважно слухає пацієнта, в Чорногорії люди слухають лікаря.

«Тут кажуть, що «лікар знає краще». Я звикла розмовляти з лікарем, щоб він знав мій індивідуальний випадок, але тут я бачу, що це не так працює», – розповідає Альона.

Родина Альони та Костянтина, приватний архів
Родина Альони та Костянтина, приватний архів

Міністерство охорони здоров'я не має офіційних даних про кількість українських дітей, народжених у Чорногорії. З лютого минулого року тільки в клінічному центрі в столиці країни Подгориці народилося 40 українських немовлят.

Виховання дітей у міграції

Наші діти жили в піжамах
Альона Коврига

Перші місяці після приїзду до Чорногорії були схожі на ізоляцію, розповідає Альона: «Ми нікого не бачили і ні з ким не розмовляли. Наші діти жили в піжамах. Вони навіть не хотіли вдягатися».

Альона додає, що ніколи навіть не думала, що їй доведеться жити за межами України, де у них був будинок, організоване життя і плани для дітей. Несподівано їй довелося постійно мати справу зі смутком і слізьми.

Усі четверо дітей – Аліса, Михайло, Олексій і Микола – віком від семи до одинадцяти років – важко переживали зміну обстановки, розлуку з друзями, бабусями і дідусями.

«Михайло плакав і кричав на людях, але ніхто не казав мені протягом півтора року: «Ваша дитина занадто голосно кричить». Всі ставляться з розумінням, і це мені дуже допомогло», – розповідає Альона.

Чорногорія, Микола і кіт на ім'я Дізель
Чорногорія, Микола і кіт на ім'я Дізель

Також допомогло те, що діти почали ходити до музичної школи. Михайло зараз грає на віолончелі та фортепіано, інші також займаються спортом, а в українських центрах вони познайомилися з іншими дітьми зі схожим досвідом і зрозуміли, що вони не самотні.

Перше, що я зроблю – це обійму своїх друзів
Аліса

Найстарша, одинадцятирічна Аліса каже, що її найбільше бажання – повернутися додому: «Перше, що я зроблю – це обійму своїх друзів. Зараз я бачу їх тільки на екрані комп'ютера».

Альона і Костянтин думали про те, щоб поїхати в іншу європейську країну, де умови для біженців кращі, але залишилися в Чорногорії через дітей. За їхніми словами, в таких країнах, як Німеччина і Франція, школа є обов'язковою, а в Чорногорії вони можуть відвідувати її дистанційно, що для них важливо, оскільки таким чином діти залишаються на зв'язку зі своїми друзями і вчителями.

11-річна Аліса сумує за друзями в Україні
11-річна Аліса сумує за друзями в Україні

Альона також вважає, що виховувати дітей у Чорногорії легше, ніж в Україні. Там, за її словами, подекуди ще збереглися суворі правила виховання з часів Радянського Союзу – діти повинні мати гарні оцінки і дотримуватися багатьох правил.

«Ми – не суворі батьки, ми розуміємо, що діти можуть сумувати, що вони мають право на різні емоції. І тут я бачу таку м'якість щодо дітей», – каже Альона.

Цетинє як терапія

У сім’ї з п'ятьма дітьми залишається небагато часу на те, щоб розібратися зі шрамами, які життя біженців залишає на дорослих.

«Мені було важко перестати жити своїм життям. У мене була робота юриста і організоване життя: спочатку ми відвозили дітей до школи, потім йшли на роботу, потім діти йшли на додаткові заняття. Мої батьки та багато друзів були поруч. А потім все припинилося», – розповідає Альона.

Вона плакала щодня, поки не вирішила придушити почуття безпорадності і смутку хорошими емоціями – подорожами з дітьми по Чорногорії.

Діти були дуже здивовані, коли побачили тут частинку України
Альона Коврига

Під час однієї з них cім'я побачила в місті Цетинє багато людей з українськими прапорами, які співали пісні. Це був один з маршів на підтримку України, які досі проводяться 24 числа щомісяця.

«Діти були дуже здивовані, коли побачили тут частинку України», – розповідає Альона.

Відтоді її сім'я бере участь у маршах протесту, а поїздка до Цетинє, додає вона, є своєрідною терапією.

Родина на мітингу на підтримку України
Родина на мітингу на підтримку України

Спілкування зцілює біженців

На запитання, що вона думає про те, що деякі проросійські партії перебувають при владі в Чорногорії, Альона відповідає, що її це не дивує: «Я читала історію Чорногорії і побачила, що вона чимось схожа на нашу. Я бачила, що тут були ті, хто був проти незалежності, наприклад. Це також показує їхнє ставлення до української та російської проблеми».

Російська громада в Чорногорії набагато більша за українську. З досвіду Альони, тамтешні росіяни, які живуть у країні десять і більше років, зазвичай не підтримують політику Путіна, і деякі з них навіть приходили до українського центру, щоб запитати, чи можуть вони чимось допомогти.

«Однак багато з тих, хто приїхав після російського вторгнення, щоб уникнути мобілізації, бачать все по-іншому – як у російських серіалах, і з ними важко спілкуватися», – каже Альона.

«Я читала історію Чорногорії і побачила, що вона чимось схожа на нашу»
«Я читала історію Чорногорії і побачила, що вона чимось схожа на нашу»

А спілкування зцілює людей у міграції, додає вона: «Завести друзів тут легко, тому що чорногорці відкриті і доброзичливі. За ці півтора року я не зустріла жодної поганої людини. Я зустріла людей з добрими намірами, з якими можна поговорити і які хочуть тобі допомогти».

Ми хочемо повернутися в Україну
Альона Коврига

Вона також знаходить позитиви в тому, що змінила Дніпро-мільйонник на Сутоморе, передмістя Бара з населенням близько 40 тисяч жителів: «У великому місті кожен займається своїми справами. Тут усі всіх знають, усі посміхаються і вітаються запитанням «Як справи?». У великих містах це запитання ставлять тільки друзям».

Проте бажання повернутися до старих друзів, сім'ї та колишнього життя переважає.

«У перший день після закінчення війни ми хочемо повернутися в Україну. Але ми назавжди залишаємося прив'язаними до Чорногорії», – каже Альона.

Родина мріє повернутися додому
Родина мріє повернутися додому

З початку російського вторгнення в Україну Чорногорія схвалила 9 532 запити на тимчасовий захист громадян України. Це дозвіл на проживання, який дає їм право на охорону здоров'я, освіту, роботу та інші права.

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