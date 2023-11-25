Єврокомісія надасть 50 мільйонів євро на відновлення українських портів

Європейська комісія виділить кошти на відновлення українських портів, які постраждали від російських атак – про це заявила президентка установи Урсула фон дер Ляєн 25 листопада.

Посадовиця оприлюднила фотографію листа, адресованого президенту України Володимиру Зеленському. У ньому вона зазначає, що вихід Росії з Чорноморської угоди та атаки по українській портовій інфраструктурі на Чорному морі та Дунаї є причиною «глибокої стурбованості».

За словами фон дер Ляєн, експорт з України через Чорне море є критично важливими для надходження харчів на світовий ринок та для української економіки. Вона привітала відкриття Києвом гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

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«Аби підтримати ці зусилля, Комісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів. Покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки. Із часом наші інвестиції дозволять дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту», – йдеться в листі.

Президентка Єврокомісії додає, що в жовтні Україна експортувала сухопутними «лініями солідарності» 3,6 мільйона тонн товарів кораблями та ще 1 мільйон тонн залізницею та вантажівками.

«На додачу до «ліній солідарності» на суші, морські маршрути зроблять український харчовий експорт більш конкурентоздатним і передбачуваним, що піде на користь споживачам в усьому світі, в тому числі через сприяння харчовій безпеці у найбільш вразливих регіонах», – вважає вона.

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Після виходу з зернової угоди 17 липня 2023 року Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни, зокрема вздовж Дунаю. Серед цілей були українські порти Ізмаїл і Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від румунської землі. Атаки, що відбулися за сотні метрів від румунського кордону і уламки безпілотників, знайдені в Румунії, підвищили ризики для безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов’язання щодо взаємної оборони.

У вересні генсек НАТО Єнс Столтенберґ назвав російські удари поблизу кордону «дестабілізуючими», навіть якщо немає жодних ознак того, що Росія збирається атакувати члена НАТО.