ВВП України зріс на 10,5% в жовтні – Мінекономіки

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України, за попередніми оцінками, зріс на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила пресслужба міністерства економіки.

У цілому цьогорічне зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% порівняно з відповідним періодом 2022 року.

«До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки, можна віднести високу врожайність у сільському господарстві та сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси», – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Стримувальними факторами залишаються значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.

Також у промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва за умов збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери.