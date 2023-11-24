Гетманцев розповів, яких збитків зазнає економіка через повітряні тривоги

Збитки за «чисту добу» повітряної тривоги для економіки України становитимуть близько 9 млрд гривень, зазначив голова Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, лише в 2022 році збитки для економіки України від тривог складали 7 млрд гривень на день. Враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись.



«Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП – вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП – за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн», –пояснив Гетманцев.

Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни, «збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень», уточнив політик.





«Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна», – зауважив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше у Мінкульті повідомили про те, що від початку повномасштабної російської агресії в Україні пошкоджені 1711 об’єктів культурної інфраструктури.