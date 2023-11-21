Шмигаль очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го

Російські активи, конфісковані на Заході, мають стати основним ресурсом відновлення України – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 21 листопада.

Він зазначив, що минулого тижня до Ради Реєстру збитків обрали сімох членів. Як пояснює Шмигаль, компенсаційний механізм буде складатися з трьох компонентів:

реєстр, який фіксує заподіяні збитки

комісія з розгляду претензій про компенсації

компенсаційний фонд, з якого будуть виплачуватися виплати

Голова уряду оцінив обсяг конфіскованих російських активів, які мають наповнювати фонд, у близько 300 мільярдів євро суверенних активів та ще 28 мільярдів євро приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинутих країнах.

Прем’єр додав, що в створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни та Європейський союз. Незабаром будуть затверджені правила та процедури його роботи.

«Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти. Йдеться насамперед про справедливість, коли агресор буде змушений платити за те, що зруйнував. Також це прецедент, який запобігатиме іншим актам агресії в різних куточках планети», – зауважив він.

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У червні виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, призначили радника Офісу Президента України, партнера юридичної фірми «Астерс», члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, оголосили у травні цього року. На той момент понад 40 країн та ЄС приєдналися або висловили намір приєднатися до угоди про Реєстр збитків.