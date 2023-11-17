Шмигаль анонсував позику від Світового банку на понад 1 мільярд доларів на соціальні видатки

Кабінет міністрів ухвалив рішення для залучення додаткових коштів від міжнародних партнерів – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 листопада.

За його словами, йдеться про грант через фонди Світового банку. Серед інших, Норвегія надасть 190 мільйонів доларів, Швейцарія – 70 мільйонів.

«Крім того, маємо рішення, яке дозволить отримати позику від Світового банку на суму майже 1,1 мільярда доларів. Дуже важлива зараз підтримка, яку Уряд направить на соціальні виплати, освіту, медицину та інші пріоритетні потреби», – заявив голова уряду.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив два рішення, які дозволять отримати майже 162 мільйони доларів від Європейського інвестиційного банку в межах дійсних програм із відновлення України.

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Як зазначив Шмигаль, йдеться про відбудову та будівництво шкіл, лікарень, дитячих садочків, адміністративних будівель, очисних споруд.

«Загалом завдяки цим коштам від ЄІБ зможемо цього року завершити роботу на 28 проєктах та розпочати реалізацію 186 нових проектів для покращення якості життя українських громад», – додав він.

Україна у вересні отримала транш фінансової допомоги від Світового банку на 100 мільйонів доларів. Як повідомили в Міністерстві фінансів, цей транш дозволив Україні зберегти макрофінансову стабільність та забезпечити пріоритетні видатки державного бюджету.