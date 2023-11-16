Понад 20% зерна з України експортують «ризикові» підприємства – БЕБ

За дев’ять місяців 2023 року ризикові підприємства експортували з України зерно «невідомого походження» на 133,9 мільярда гривень, що становить понад 20% від загальної кількості – про це заявило Бюро економічної безпеки з посиланням на аналіз експортних операцій.

Бюро називає використання ризикових компаній одним із найбільш поширених методів «чорного» експорту зерна. Такі компанії створюються саме для експорту необлікованого зерна, придбаного за готівку.

«Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю. Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників», – йдеться в повідомленні.

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За даними БЕБ, зерно, вивезене в такий спосіб, перепродають кілька разів, перш ніж воно легально потрапляє до кінцевого покупця. Як результат, валютна виручка не повертається до України: кінцевий покупець зазвичай є нерезидентом, який передає кошти іншому нерезиденту.

«Також існує схема, в якій валюта перераховується на розрахункові рахунки нерезидента, який потім закуповує товар, наприклад, у Китаї та імпортує до України, щоб потім реалізувати його за готівку та продати іншим підприємствам податковий кредит», – додає Бюро.

БЕБ також передало до уряду пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють експорт сільськогосподарської продукції, зокрема:

скоротити граничні терміни повернення виручки до 60-90 днів

удосконалити Порядок заповнення митних декларацій

доповнити перелік підстав для відмови у митному оформленні зернових сумнівного походження

розширити перелік товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення

створити відкриті реєстри сертифікатів та експортерів сільськогосподарської продукції

Відомство направило до Державної митної служби майже 4,5 тисячі доручень щодо ініціювання огляду чи переогляду вантажів.

За звітом Бюро, в рамках 22 кримінальних справ детективи відомства повідомили про підозру 12 посадовцям «ризикових» підприємств-експортерів зерна в ухиленні від сплати податків та підробці документів. 12 справ передали до суду.

За даними Міністерства аграрної політики на початок листопада, за рік експорт із України зернових, зернобобових та борошна знизився на понад 30%.