Через тіньовий ринок бюджет втрачає 30 мільярдів на рік – Гетманцев

Через тіньовий ринок підакцизних товарів державний бюджет втрачає щороку приблизно 30 мільярдів гривень. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він вважає, що причиною цього є недостатня робота правоохоронних органів і через це анонсує кадрові рішення у фіскальних та правоохоронних органах.

«Є група підакцизних товарів, де потрібна детінізація, де наші правоохоронні органи недопрацьовують. Це очевидні речі. Ми провели засідання Комітету в травні цього року, поставили відповідні завдання, і за півтора-два тижні ми проведемо підсумки і зробимо вже кадрові рішення щодо того, де саме недопрацьовують фіскальні і правоохоронні органи», – сказав Гетманцев.

Ще один мільярд гривень на рік, за словами Данила Гетманцева, приховує сфера гральних автоматів. Водночас Гетманцев каже, що детінізація заробітної плати наразі не на часі.

«Я переконаний у тому, що ми детінізацію заробітної плати проведемо. Але точно не у війну, точно не зараз. Ми не будемо робити такі помилки. Ми не будемо тиснути додатково на цю сферу», – сказав Гетманцев.

У квітні державну антикорупційну програму на 2023 – 2025 роки презентувало Національне агентство з питань запобігання корупції. У НАЗК сподіваються, що результатом її реалізації стане зниження толерантності суспільства до корупції, прискорення економічного зростання через цифровізацію, детінізацію економіки. У НАЗК підрахували, що в разі повної реалізації програми щороку суспільство отримає близько 200 мільярдів гривень.