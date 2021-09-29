У МВС створять Офіс із питань захисту бізнесу, його координуватиме Антон Геращенко

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що в структурі Міністерство внутрішніх справ буде створений Офіс із питань захисту бізнесу для ефективнішої комунікації у справі захисту підприємців.

«Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін. Від Нацполіції в Офіс увійдуть – голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою», – сказав Монастирський, слова якого цитує пресслужба МВС.

При цьому, за словами міністра, МВС має стати центром «підтримки і захисту бізнесу», що можливо лише за умови тісної співпраці міністерства, парламенту і підприємців.

«Я бачу для себе декілька напрямків, над якими ми маємо попрацювати у боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав. Цей напрямок дуже впливає на несплату податків. Ми розуміємо, що правоохоронна система може надіслати потужний сигнал, що порушувати закон не можна», – сказав Монастирський.

У серпні Антон Геращено був призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Від вересня 2019 року він працював заступником міністра, коли МВС очолював Арсен Аваков. Раніше був депутатом Верховної Ради 8-го скликання.