В МВС заявили, що Геращенка призначили на посаду радника міністра

Колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка ще на початку серпня призначили на посаду радника міністра патронатної служби Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до наказу МВС від 5 серпня 2021 № 433 о/с, Антон Геращенко призначений на посаду радника міністра патронатної служби МВС», – мовиться в повідомленні.

У серпні Геращенка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ – за повідомленнями ЗМІ, це відбулося за його власним бажанням 4 серпня, попереднього дня перед призначенням на нинішню посаду.

Він працював заступником міністра з вересня 2019 року. Раніше був депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

30 серпня низка засобів інформації написала про те, що Геращенко після зміни голови МВС і своєї відставки з посади заступника міністра продовжив роботу в міністерстві вже як радник міністра. При цьому вони посилалися на повідомлення Державної прикордонної служби України за 28 серпня про відомчу нараду, яка відбулася того дня і серед кількох учасників якої був перелічений і Геращенко як «радник міністра внутрішніх справ».

Але досі офіційних підтверджень про таке призначення не було.