Шмигаль зустрівся з прем’єркою Литви – які теми обговорили

У п’ятницю, 24 листопада, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із своєю литовською колегою Інґрідою Шимоніте.

Сторони обговорили оборонні можливості України, посилення протиповітряної оборони.

«Завжди раді вітати в Україні прем’єр-міністерку Інгріду Шимоніте та наших литовських друзів», – наголосив Шмигаль у телеграмі за результатами зустрічі.

Також він наголосив, що вдалось обговорити «зміцнення наших оборонних можливостей, зокрема мова йшла про посилення протиповітряної оборони, а також про формулу миру президента України Володимира Зеленського. У фокусі розмови була енергетична безпека, відновлення справедливості, конфіскація заморожених російських активів».

«Окремий блок питань – це сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. В обох напрямках маємо повну підтримку литовського уряду», – зазначив Шмигаль.

Він також подякував уряду Литви «за підтримку позиції, що відбудова України має відбуватися прямо зараз».

«Сьогодні Литва вже відновлює деякі з наших соціальних об’єктів», – додав очільник українського уряду.

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте прибула з візитом до України 24 листопада.

Напередодні литовські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте перебуватиме в Україні чотири дні. Вона планує зустрітися з керівництвом країни, хоча детальна програма наразі не оприлюднюється.

Як повідомив литовський суспільний мовник LRT, Шимоніте планує взяти участь у засіданні ініціативи «Зерно з України».

«На запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте заявила, що обговорюватимуться «всі теми», – передає мовник.

Інґріда Шимоніте відвідувала Україну рік тому, в листопаді 2022 року.