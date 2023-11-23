Прем’єр-міністерка Литви відвідає Україну з кількаденним візитом

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте їде до України з кількаденним візитом, повідомили литовські медіа 23 листопада.
Очікується, що голова уряду пробуде в Україні чотири дні. Вона планує зустрітися з керівництвом країни, хоча детальна програма наразі не оприлюднюється.
Як цитує литовський суспільний мовник LRT, Шимоніте планує взяти участь у засіданні ініціативи «Зерно з України».
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«На запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте заявила, що обговорюватимуться «всі теми», – передає мовник.
Українська сторона наразі не повідомляла про прибуття прем’єр-міністерки Литви.
Інґріда Шимоніте відвідала Україну рік тому, в листопаді 2022 року.
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