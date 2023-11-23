Прем’єр-міністерка Литви відвідає Україну з кількаденним візитом

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте їде до України з кількаденним візитом, повідомили литовські медіа 23 листопада.

Очікується, що голова уряду пробуде в Україні чотири дні. Вона планує зустрітися з керівництвом країни, хоча детальна програма наразі не оприлюднюється.

Як цитує литовський суспільний мовник LRT, Шимоніте планує взяти участь у засіданні ініціативи «Зерно з України».

Читайте також: Литва передала Україні генератори та сухпайки для військових

«На запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте заявила, що обговорюватимуться «всі теми», – передає мовник.

Українська сторона наразі не повідомляла про прибуття прем’єр-міністерки Литви.

Інґріда Шимоніте відвідала Україну рік тому, в листопаді 2022 року.