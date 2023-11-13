Литва позбавляє громадянства російську балерину Ілзе Лієпу – за «дискредитацію держави»

Міністерство внутрішніх справ Литви доручило департаментові міграції розпочати процедуру позбавлення громадянства щодо російської балерини Ілзе Лієпи, пише Delfi.

Рішення про початок процедури позбавлення Лієпи громадянства Литви МВС ухвалило на підставі її публічних заяв, у яких відомство вбачає «дискредитацію держави».

Зокрема, балерина у своєму інтервʼю для ютуб-каналу телеведучого Вʼячеслава Манучарова сказала, що Росії пощастило з Володимиром Путіним, назвала війну в Україні «спецоперацією» та негативно висловилася щодо знесення радянських памʼяток у Литві.

10 листопада Департамент міграції надіслав запити до МЗС, департаменту державної безпеки та департаменту поліції Литви у звʼязку з висловлюваннями Лієпи, які, на думку відомства, загрожують національній безпеці.

Після отримання інформації з департаменту МВС звернеться до президента Литви Ґітанаса Науседи, який на підставі висновку комісії з громадянства ухвалює остаточні рішення щодо позбавлення громадянства, наданого як виняток, пише Delfi.

Ілзе Лієпа отримала громадянство Литви у 2000 році як виняток – таке рішення ухвалене з урахуванням того, що солістка московського Большого театру понад 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.

У вересні 2023 року Ґітанас Науседа позбавив громадянства Литви фігуристку Маргариту Дробязко. Комісія з питань громадянства рекомендувала президентові позбавити Дробязко громадянства за те, що вона продовжує виступати в Росії та підтримує Москву у війні проти України. У МВС Литви вважають, що вона своєю участю сприяє «формуванню образу Росії як великої країни».